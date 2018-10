© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato il derby del centenario e, per un destino che non dimentica, è stata anche la partita numero 100 del calendario dell'Eccellenza. Cavese-Audace, non poteva che avere quel numero, nei conteggi delle gare delle prime sei giornate (gare messe in ordine alfabetico giornata dopo giornata). Una curiosità, ma anche il segnale che era (e resta) una gara speciale, che a fine stagione rivedremo anche nell'extra-time del campionato. Ovvero, in quel torneo del centenario che il Comitato Regionale Lazio vuole organizzare per le società dell'area tiburtino-prenestina, nate nel 1919.Un torneo che vedrà scendere in campo (modolità e luoghi da definire) oltre a Cavese e Audace, anche la Tivoli 1919 e il Palestrina 1919. Quattro club che hanno fatto la storia, ognuno nella sua parte, del calcio di quell'area, con punte di prestigio raggiunte dalla Tivoli (arrivata anche in serie B...) e dal Palestrina, che comunque non ha mai valicato i confini dilettantistici. L'Eccellenza è invece stato il top sia per l'Audace che per la Cavese, che domencia scorsa si sono affrontate al Luigi Ariola di Cave.Un match che da tutti è stato disegnato come piacevole, appassionante per lunghi tratti. E nel quale i gol di Marchionni (terza rete in due gare) e Di Nolfo hanno fissato il risultato sull'uno a uno finale. Che da una parte soddisfa l'Audace (alla quale resta il rammarico di non aver saputo tenere fino in fondo l'1-0 parziale) e dall'altra frena un tantino le ambizioni da primato della Cavese, squadra che pareggia come nessun'altra in Eccellenza (caratteriztica che il tecnico Sgarra aveva anche quando guidava la Lupa Roma).Domani, entrambe l squadre torneranno in campo. C'è la Coppa Italia da giocare, con le gare di ritorno dei sedicesimi di finale che indicheranno chi potrà ancora aspirare alla finale di febbraio e chi dovrà invece concentrarsi esclusivamente sul campionato. La Cavese gioca a Roma, al campo Roma, contro il Grifone Gialloverde e dovrà difendere l'1-0 dell'andata che non lascia dormire sonni tranquilli ai biancazzurri. Più agevole, invece, sembra il compito dell'Audace, che ha vinto 3-2 sul campo Don Orione della Boreale e, in teoria, potrebbe anche perdere con il minimo scarto (1-0 o 2-1 al massimo) per accedere agli ottavi.