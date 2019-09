© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Audace di Genazzano in salsa argentina. Il successo per 5-2 sull’Atletico Vescovio, che ha permesso alla squadra di Pino Porcelli di incassare la seconda vittoria consecutiva in altrettante gare nel girone B di Eccellenza porta la firma oltre che di Vendetti e Cissè autori di una rete, anche dell’argentino Joel Nunez. Centravanti classe 1993, con un lungo trascorso nel settore giovanile del Boca Junior domenica ha realizzato la sua prima tripletta in campionato e in Italia.Nella scorsa stagione ha giocato a Paternò e Argus sempre in Eccellenza dove ha realizzato in totale tredici reti, in estate è stato individuato dalla società di Genazzano. «Ho iniziato bene questa stagione – dice il centravanti di Rosario – sono contento di aver realizzato una tripletta alla seconda giornata di campionato poiché mi ha caricato; spero di continuare a segnare per arrivare più alto possibile nella classifica dei cannonieri e con la squadra».A Genazzano dove si è stabilito con la fidanzata Lidia si trova bene. «C’è una bella società – ha fatto notare – la squadra è buona, possiamo diventare protagonisti in campionato se lavoriamo bene e con impegno. Si è formato un gruppo di grande armonia e questo è importante. Anche la città mi ha accolto bene e questo per me vale molto».Non manca una parola di elogio per il tecnico Pino Porcelli che lo ha voluto in squadra: «Una brava persona, un mister che sa il fatto suo sia a livello tattico e sia tecnico– dice - ci siamo subito sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda». La sorpresa è stata quella di aver conosciuto il “Barone Rosso” Bernando Jannicelli: «Un vero diesse e uomo di calcio - ha fatto notare - un professionista serio e preparato, sempre attento a trovare le soluzione giuste». Domenica giocate a Itri? «Con tutto il rispetto per gli avversari – è stata la risposta - punteremo ad incassare altri tre punti».