C’è amarezza nel team dell’SFF Atletico per il clima intimidatorio vissuto a Avellino domenica scorsa. Particolarmente infuriato il vice-presidente Furio Fischer che ha fatto leva sui valori sportivi venuti meno nella trasferta irpina. «Abbiamo vissuto un’esperienza che ha del vergognoso – afferma senza mezzi termini il numero due del club tirrenico – una cosa che non ti aspetti da una società che fino allo scorso anno militava in serie cadetta. L’atteggiamento intimidatori non trova giustificazioni neppure nel fatto che a qualcuno “rodeva” del pesante 4 a 0 inflitto dall’Atletico nel match di andata. La parola “sportività” non è nel vocabolario dell’Avellino che ha impedito l’accesso negli spogliatoi al direttore generale Massimo Chierchia ed al nostro team manager Valerio Fischer».DIRIGENTI COSTRETTI A FARE IL BIGLIETTOLa cosa più eclatante che alcuni dirigenti sono stati costretti a recarsi alla cassa dello stadio per fare il biglietto. «La rissa finale scatenata da Sforzini, che l’arbitro ha visto e mi auguro segnalerà l’accaduto nel suo referto, credo sia legata al fatto che voleva vendicarsi nei confronti di Donnarumma – sottolinea Fischer -. In occasione della partita di andata l’unica cosa che è accaduta sono i quattro gol che hanno raccolto in fondo alla rete i nostri avversari e che non hanno ovviamente digerito: questo è il calcio che non ha però nulla a che vedere con il clima intimidatorio». A fine partita il presidente dell’Avellino voleva spiegare e quindi giustificare il comportamento di alcune persone dell’Avellino. «Anche se mi dispiace – aggiunge – personalmente non dialogo con le persone ignoranti che lui rappresenta. Non capisco perché dobbiamo sopportare la presenza di squadre che sono fallite e che stanno qui solo per un lodo inventato non si sa quanti anni fa. Noi, come tutti gli altri club di questo girone, stiamo in serie D con fatica, sacrifici ed investimenti fatti negli anni. Invece, loro si ritrovano qui non si sa per quale merito sportivo o motivo». Una domenica senz’altro negativa quella vissuta al Partenio dallo staff dell’Atletico, certamente da dimenticare e non per il risultato negativo. «Certe società non dovrebbe farle militare in serie D», ha concluso con tono amareggiato Fischer.