Un Atletico Torrenova dai due volti: ottimo in Coppa, di meno in campionato. Il difensore Stefano Martinelli ha parlato del momento della squadra: "Abbiamo avuto una sufficiente preparazione, ma certe volte ci perdiamo nelle cose più piccole. Nell'ultima gara contro la CPC siamo andati sotto durante il primo tempo, infatti è come se fossimo presenti solo fisicamente sul campo, poi nella ripresa abbiamo subito anche il 2-0. Fortunatamente non ci siamo scomposto e abbiamo accorciato le distanze con Cusano, infine sono riuscito a realizzare la rete del pareggio. Alla fine il 2-2 è stato il risultato più giusto, ma abbiamo ancora un approccio sbagliato".

