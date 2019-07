Continua a colpi di... colpi la campagna di rafforzamento dell'Atletico Torrenova, ormai chiaramente deciso a tentare il ritorno in Eccellenza. La squadra bianconera, dopo aver portato al Tre Torri due pezzi da novanta quali sono Daniele Barile (che ha lasciato il Giardinetti) e Alessandro Pedrocchi (che torna dopo un infortunio), ha piazzato altri due centri nel suo tiro al bersaglio sul mercato.



Si tratta di Patrizio Pascucci, altro attaccante che non ha bisogno di grandi presentazione, una garanzia per la Promozione, che lascia l'Atletico Morena dopo una sola stagione. E di Andrea Sganga, centrocampista davvero di spessore, che scende dalla serie D, conquistata con il Ladispoli, di cui è stato perno dopo le esperienze al Montecelio e al Grotte Celoni. Dal Giardinetti arriva anche il Duemila Colafrancesco, che infoltirà la rosa dei calciatori in età di Lega.





