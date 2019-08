Atletico Terme Fiuggi, ecco Edenilson e Nocerino

Tramite un comunicato ufficiale, l'Atletico Terme Fiuggi ha annunciato di aver acquistato Edenilson e Nocerino. Ecco la nota del club: «L’Atletico Terme Fiuggi comunica di aver perfezionato nella giornata odierna due importanti acquisti che vanno ad arricchire la rosa del tecnico Giuseppe Incocciati. Il primo è Edenilson Bergonsi, centrocampista brasialiano classe 1987, la scorsa stagione tesserato per il Boa Esporte, club impeganata nella Serie B brasiliana. Edenilson vanta anche un’esperienza nel campionato cadetto italiano con il Varese, quando sulla panchina della formazione lombarda sedeva Giuseppe Sannino. Giovane, ma con un curriculum già di tutto rispetto il secondo colpo messo a segno in giornata dal ds Maurizio Manfra: si tratta del difensore classe 1999 Andrea Nocerino, lo scorso protagonista addirittura di una doppia Promozione. Il promettente centrale ha giocato fino a dicembre con l’Avellino, passando poi al Lecco: entrambi i club hanno festeggiato, a fine campionato, la promozione in Serie C»

