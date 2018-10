Secondo pareggio stagionale per l'Atletico. Il confronto con il Città di Anagni (finito 2-2) piace a metà al tecnico Scudieri: «C'è stata una buona prestazione da parte dei ragazzi , ma meritavamo sicuramente qualcosa in più viste le 4-5 occasioni non realizzate nel secondo tempo. Siamo stati sfortunati contro un buon Anagni, una squadra difficile da affrontare. Mi dispiace molto per il risultato finale perchè abbiamo incassato due gol evitabili, il primo è un rigore inesistente, mentre sul secondo qualcuno dei miei non ha rispettato le consegne. Dobbiamo necessariamente migliorare queste situazioni se vogliamo crescere e giocarci l´alta classifica».

