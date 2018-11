© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un derby lungo 25 chilometri. Più o meno la distanza che divide Fregene da Ostia. Al Paglialunga si annuncia per domenica in occasione di SFF Atletico - Ostia Mare, il pubblico dellE grandi occasioni. La squadra di casa, settima in classifica generale e con una gara in meno, punta ad agganciare la zona play-off: quella ospite, invece, che è al nono posto e a uno solo punto di distanza da quella allenata da Scudieri, sogna il sorpasso.«Non sarà una gara facile - ha detto Claudio Carelli diesse dell'Atletico - è un derby e pertanto è una partita ad alto rischio. La nostra squadra ha dimostrato di essere in ripresa nelle ultime gare pertanto c'è piena fiducia nei ragazzi. Speriamo di recuperare anche qualche infortunato». In forse l'esterno Pompei per un problema alla schiena. Rientra quasi certamente il difensore Karas.Dall'altra parte del campo a guidare la formazione biancoviola sul terreno di gioco ci sarà il capitano Adriano D'Astolfo. «Incontriamo una squadra importante con grandi potenzialità, ci sono giocatori di qualità - ha sottolineato - ma ci faremo trovare pronti per giocare un match con la solita determinazione e anche umiltà, per tornare a casa con un risultato positivo». L'Ostia Mare in trasferta non va certo a mille. Fino ad ora ha vinto una sola volta e perso quattro.