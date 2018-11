Atletico Monteporzio, Martinelli: «Siamo un gruppo che non molla mai»

L'Atletico Monteporzio vive un grande momento di forma. Prima la rimonta clamorosa in casa contro la Roma VIII, da 1-3 a 3-3. Nell'ultimo turno ha vinto sul campo del Casilina con un altro romcambolesco risultato, 4-3, dopo essere stata sotto 2-1 e poi 3-2. Il capitano Andrea Martinelli dice la sua sull'andamento della sua squadra: «Siamo un gruppo che non molla mai. La squadra non si è data per vinta nel secondo tempo, quando siamo andati sotto due volte. Questa è davvero una vittoria molto pesante, anzi direi fondamentale per il nostro campionato. «Vogliamo provare a stare nelle zone alte della classifica. Dobbiamo solo evitare quei momenti in cui la concentrazione si abbassa che ci possono costare molto cari».

