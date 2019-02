Non dà continuità al proprio campionato l'Atletico Montecompatri, che viene dal ko in casa della capolista Lucky Junior (3-1 il risultato finale). Queste le parole dell'attaccante Danilo Veglianti: "Avremmo voluto giocarcela meglio, ma quando giochi contro un avversario di questo valore e alcuni episodi ti girano contro, è difficile riuscire a strappare dei punti. Nel primo tempo siamo rimasti in dieci per l’espulsione (a causa di un’espressione blasfema, ndr) di Daniele Cappellini e successivamente siamo andati sotto di una rete. Nella ripresa è arrivata una doppia espulsione al nostro Verginelli e a un giocatore avversario, il Luck Junior ha raddoppiato i conti e noi siamo tornati in partita con un rigore di Armando Tulletti. Poi però i padroni di casa hanno chiuso il match con la terza marcatura anche se c’è stato il tempo di vederci annullata una rete frmata da Cosi"

