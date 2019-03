Atletico Montecompatri, Salvatori: «Ottima prestazione»

Ancora un successo lontano dalle mura amiche per l'Atletico Montecompatri nel campionato di Terza Categoria. La banda di Daniele Nardi ha ottenuto un'importante vittoria sul campo del Valmontone per 3-1 nell'anticipo di sabato scorso: chi ha vestito i panni del mattatore del match è stato Flavio Salvatori, attaccante classe 1994, autore di una doppietta sontuosa. A parlare del match vinto è proprio Salvatori: «Abbiamo fatto un’ottima prestazione, vincere su quel campo non era facile e questo successo ci ha permesso di agganciare in classifica l’avversario di turno. Nella prima fase la gara è stata molto tosta fisicamente, ma abbiamo saputo tenere botta. La gara è cambiata quando il mister ha deciso di cambiare modulo passando dal 4-2-3-1 al 4-4-2: mi ha messo al fianco del bomber Veglianti che fa sempre un lavoro utilissimo per la squadra e siamo riusciti ad andare in vantaggio proprio con un mio gol su un tiro-cross che ha sorpreso il portiere avversario. Successivamente abbiamo incassato l’1-1 su un calcio di rigore nato da un contropiede, ma ci siamo immediatamente riportati in vantaggio con il mio secondo gol su assist di Mattia Cappellini. Ad inizio ripresa il mister ha deciso di inserire Nardella al mio posto, anche a causa di un’ammonizione che avevo rimediato, e il subentrato ha segnato quasi subito il gol del 3-1 che di fatto ha chiuso il match».

Ultimo aggiornamento: 18:22

