Atletico Montecompatri, Cittadini: «Guardiamo solo in casa nostra»

Ancora un altro trionfo per l'Atletico Montecompatri che da un bel pò di tempo ovvero da svariati mesi sta iniziando ad aumentare i propri giri nel motore. L'andatura notevole non ha consentito alla banda di mister Daniele Nardi di avvicinare il quinto posto, quello che metterà a disposizione un posto nel play off. «Speravamo di poter rosicchiare qualche punto ad Atletico Torres e Real Marino, ma anche loro stanno viaggiando forte nell’ultimo periodo” dice il centrocampista centrale classe 1993 Roberto Cittadini. "In ogni caso prima di pensare ai risultati delle altre, dobbiamo guardare ai nostri: cerchiamo di fare altri sei punti nelle ultime due partite di campionato e poi vedremo quale sarà il nostro piazzamento».

Ultimo aggiornamento: 19:00

