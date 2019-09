Atletico Madrid-Juve, Cuadrado spinta continua, Bonucci cancella Diego Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Szczesny 6,5Solido in avvio, chiude ogni occasione per l’Atletico. Nel finale evita guai peggiori, incolpevole sui gol.Danilo 5Fatica a entrare in partita con errori banali, poi viaggia a buon ritmo fino alla rimonta, Gimenez lo sovrasta sul primo gol di SavicBonucci 7Fa il Chiellini, la prima da capitano in Champions lo responsabilizza. Svetta di testa e cancella CostaDe Ligt 6Bene a difesa schierata, ma quando esce dalla linea balla troppo. E sulle palle inattive deve far valere di più il fisicoAlex Sandro 6,5Partita diligente e attenta, con il guizzo dell’assist per Matuidi.Cuadrado 7L’uomo dei gol pesanti colpisce ancora. Primo tempo difficile, poi trasforma in oro l’assist di Higuain. E dalla sua parte l’Atletico balla parecchio.Khedira 6Poco mobile, molto tattico. Un po’ lento, spesso in ritardo sulla giocata. Ma fino a quando è in campo la Juve è sul 2-0(24’ st Bentancur 5 Appena entrato si perde Savic sul gol. Errore pesante)Pjanic 6Orchestra bene, di esperienza. Ma cala nel finale e quando il gioco si fa duro sparisceMatuidi 7Un po’ confuso ma maledettamente efficace, il suo inserimento vincente vale il 2-0. Molla nel finaleRonaldo 6Sfiora il gol del clamoroso 3-2 nel finale. Lo fischiano per tutta la partita, ha poche occasioni ma si dà da fare parecchioHiguain 6,5L’assist per Cuadrado è di un’intelligenza rara. E’ imprescindibile per Sarri in attacco.(34’ st Dybala 5 Si perde Herrera sul gol)Sarri 6,5Juve esemplare fino al ’70. Deve lavorare sui nervi e sulle palle inattive. C’è ancora troppo di Allegri nel modo di giocare della sua squadra, probabilmente una scelta voluta. Senza Chiellini la difesa balla troppo.