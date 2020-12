Atletico Madrid, ufficiale la rescissione di Diego Costa. Al suo posto idea Milik

Dopo la richiesta di rescissione avanzata nelle scorse ora, adesso è arrivata l'ufficialità: Diego Costa lascia l'Atletico Madrid. L'annuncio è arrivato in una nota pubblicata direttamente dalla società spagnola:

«L'Atlético Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto dell'attaccante, che terminava il 30 giugno 2021. Il giocatore ispano-brasiliano aveva chiesto al club di essere svincolato per motivi personali, e ha firmato questo martedì la rescissione del suo contratto. Da quando è arrivato al club nel 2006 a soli 17 anni, l'attaccante ha giocato 215 partite ufficiali in due fasi, segnando 83 gol e distribuendo 36 assist. Durante la sua permanenza all'Atlético Madrid, ha vinto un campionato (2013-14), una Copa del Rey (2013), un'Europa League (2018) e tre Supercoppe europee (2010, 2012 e 2018). Il club ringrazia il giocatore per questi anni e augura il meglio per la prossima tappa della sua carriera».

APPROFONDIMENTI CALCIO Mercato. Da Gomez a Milik, quando il bomber arriva in saldo CALCIO Eriksen, Gomez, De Paul: sarà il mercato dei fantasisti

Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional. ℹ https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

Parte Diego Costa, arriva Milik? Ecco gli scenari

Il mercato invernale partirà tra qualche giorno, ma l'attaccante è già libero di accordarsi con un nuovo club. Per il momento le piste portano alla Cina o al Brasile. Al suo posto alla corte del Cholo Simeone può arrivare dal Napoli Arkadiusz Milik: il polacco ha bisogno di trovare una squadra a gennaio per non perdere gli Europei, ma De Laurentiis vuole monetizzare. Il suo nome è uno dei preferiti nella lista dell'Atletico, che però sta sondando anche altre piste alternative economicamente più accessibili, come quella che porta a Lorenzo Morón García del Betis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA