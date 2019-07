Atletico Lodigiani: ufficiale la fusione con la Cavese

L'Atletico Lodigiani ha reso noto di aver perfezionato l'acquisto del titolo della società Cavese. Un'azione che consentirà al club biancorosso di iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza laziale rinforzando così l'ambizioso progetto del club intenzionato ad allargare le proprie fila e le proprie competenze sportive al fine di rappresentare una forza emergente e identificativa per il calcio romano e non solo. Importanti novità anche nel settore giovanile, da sempre alla base del progetto del club, che farà un notevole balzo in avanti grazie alla partecipazione di tutte le formazioni agonistiche ai principali campionati regionali di categoria eccezion fatta per la Juniores. Nelle prossime settimane saranno ufficializzati e resi noti anche i quadri tecnici e dirigenziali dei due poli della società.

