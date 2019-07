Atletico Lodigiani: firma il centrocampista Rondoni

Adesso è ufficiale: Enrico Rondoni è un nuovo giocatore dell'Atletico Lodigiani. Avevamo già dato l'indiscrezione del suo possibile passaggio in biancorosso e nella giornata di ieri l'affare è venuto a concretizzarsi. Il forte centrocampista centrale classe '98 andrà dunque ad arricchire di molto il reparto mediano della squadra di Marco Di Rocco, ripartendo dall'Atletico dopo tre stagioni vissute da protagonista con la maglia dell'Astrea. Queste le prime parole del giocatore. "Volevo fare una nuova esperienza, dopo tre anni bellissimi all'Astrea. Ho trovato un progetto che mi è piaciuto molto e penso sia adatto a me. Un progetto che si basa sui "giovani vecchi" in una società sana che mi ha colpito così come il mister. Non vedo l'ora di iniziare e di mettermi a disposizione, sperando di confermare quanto di buono fatto nella scorsa stagione e magari migliorarmi.

Ultimo aggiornamento: 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA