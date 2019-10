Tre gol per la vetta, agganciata al novantesimo quando da Arce è arrivata la notizia che il Palestrina, capolista, era stato raggiunto in extremis sull'uno a uno. Grande la gioia per questa notizia, ma soprattutto è grande la gioia per la vittoria, arrivata contro una squadra per niente facile, com'è la Pro Cisterna Sermoneta. L'Atletico Lodigiani si gode il primato del girone B, conquistato con quattro vittorie di fila, arrivate dopo una partenza non certo sprint.

A firmare la vittoria sulla squadra pontina, le reti di Gori, Demofonti e Sentinelli, su calcio di rigore, che hanno segnato una gara che, al di là del punteggio, è stata molto più equilibrata. Non a caso, la rete del 2-1 solito Scacchetti, aveva riaperto i giochi per la Pro Cisterna, che fino al rigore di Sentinelli è stata sempre in partita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA