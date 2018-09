Atletico Lariano, Palmieri «Mi assumo le responsabilità della disfatta»

L'ultimo week end è stato davvero molto pesante per l'Atletico Lariano che ha perso 7-0 contro il Vis Sezze. Un risulta che ha fatto molto parlare nelle ultime ore in casa gialloverde ma il responsabile della prima squadra, Riccardo Palmieri, ci mette la faccia rispondendo a tutte le critiche. «Domenica si abbiamo perso 7 a 0 e lo dico e lo scrivo, non ho problemi ad affrontare la realtà, si perché siamo un gruppo che ci mette la faccia come sempre e il cuore, ogni anno ci sono delle avversita e sono proprio queste a farci capire chi sta con noi o contro di noi, mi assumo io in primis le responsabilità di cio che é successo domenica perché i ragazzi si stanno allenado 4 volte a settimana per più di 2 ore solo per la maglia senza percepire un centesimo... spero solo che le chiamate che ho ricevuto oggi di gente che si é fatto anche un sorriso non le trovo al mio fianco ad una vittoria... il cuore Atletico é ferito ma non smette di battere, pian piano Vi smorzermo il sorriso!».

