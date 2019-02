Atletico-Juve, le pagelle: ​Mandzukic è un fantasma, Pjanic poco reattivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei pochi a salvarsi. Attento su Thomas e sulla punizione dal limite di Griezmann, miracoloso sul pallonetto di Griezmann deviato sulla traversa. Non ha colpe specifiche sui gol.Accusa la pressione, pochi spunti e molti passaggi sballati. Quando Diego Costa si mette sulla sua traiettoria va in affanno, rischia con la spinta sanzionata con il rigore trasformato in punizione da fuori dal VARSerata balorda, a inizio ripresa rimbalza su Diego Costa a tu per tu con Szczesny, sul primo gol cade a terra in modo goffo e perde la marcatura di Gimenez, che segna.Innesca la fuga di Diego Costa a tu per tu con Szczesny con un tocco sbagliato, si riscatta salvando alla disperata una palla vagante in area piccola dopo un pallonetto di Griezmann che si stampa sulla traversa. Poi va in apnea come tutta la squadra.Non entra praticamente mai in partita, stritolata dalla morsa Juanfran – Saul, nel finale prova a farsi vedere con qualche spunto offensivo, salterà il ritorno per squalifica.Partita tattica, ruvida, si sacrifica per la squadra ma a ritmi bassissimi.Gioca con la febbre e si vede, non è il solito Pjanic, poco reattivo e non sempre lucido.(28’ st Emre Can 5,5 Entra ma non lascia il segno)Fatica a trova la posizione, recupera qualche pallone ma non è mai incisivo.(38’ st Cancelo ng)A forza di arretrare si perde, un paio di passaggi e qualche strappo in mezzo al campo ma da lui ci si aspetta molto di più.(34’ st Bernardeschi 6 Sfiora il gol su assist di Ronaldo, Oblak lo mura)Molto male. Fantasma in attacco, rovinoso in difesa con due tocchi maldestri sui due gol dell’Atletico. Non è serata.Ci prova, corre e si danna ma dalle parti di Godin e Gimenez non si passa. Prova a fare il giro largo ma l’Atletico lo raddoppia quasi sempre e non gli lascia scampo.Peccato perchè lo 0-0 sarebbe stato un ottimo risultato, invece i due gol su palle inatttive in 5 minuti rovinano tutto. Si sente il peso di Khedira (out per un mese), male gli esterni, deludono i cervelli Pjanic e Dybala. Forse serviva meno fosforo e più piccone.