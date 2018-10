© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esame Avellino per l’SFF Atletico. Allo stadio Paglialunga di Fregene (calcio d’inizio ore 15) dove è previsto il tutto esaurito sarà di scena la capolista del girone G di serie D, scortata da oltre duecento tifosi. La squadra irpina allenata da Graziani è ancora imbattuta e punta al terzo blitz nel Lazio poiché ha già vinto contro Ladispoli e Anzio. Insomma è avversario quello che dovranno affrontare i biancorossi di Scudieri da prendere con le molle. L’Atletico si presenterà a questo scontro con il morale alto forte dei tre risultati utili consecutivi. «Questa gara va vissuta come un evento unico», dice il presidente Davide Ciaccia . «Speriamo sia soprattutto una bellissima giornata di sport. Non partiamo certo battuti, perchè in noi c’è molta fiducia di fare un risultato positivo».Il Trastevere, secondo in classifica, gioca invece a Cassino la prima di due trasferte consecutive. «Affronteremo una compagine molto attrezzata in tutti i reparti», prenete Marco Ilari. «Servirà la stessa attenzione massima delle ultime gare, quelle in cui abbiamo fatto risultato. Poi, ci attenderà un'altra gara fuori casa, a Budoni, e visto il secondo posto in classifica raggiunto, abbiamo il dovere di fare risultato».Ecco le gare e gli arbitri del girone G: Aprilia Racing - Torres (Gioele Iacobellis di Pisa); Flaminia - Anzio (Giorgio Di Cicco di Lanciano);Lanusei - Citta Di Anagni (Ermal Bullari di Brescia); Latte Dolce Sassari - Albalonga (Simone Piazzini di Prato); Monterosi - Ladispoli (Federico Cosseddu di Nuoro); Ostiamare Lido - Budoni (Mauro Gangi di Enna); Sff Atletico - Avellino (Filippo Giaccaglia di Jesi); Vis Artena - Lupa Roma (Salvatore Morabito di Taurianova). Castiadas - Latina rinviata per maltempo