Ultimo aggiornamento: 11:11

«Visto il risultato contro l’Anzio e gli episodi dell’altro mese è giusto che mi prenda tutte le responsabilità e per il bene che voglio all’SFF Atletico mi sembra doveroso dare le dimissioni poi la società deciderà cosa fare». Con queste poche righe il tecnico Raffaele Scudieri annuncia di voler di lasciare la panchina della squadra di Fregene che guida dall’anno in cui si è costituito il club. Pesa come un macigno la pesante sconfitta (3-0) nel derby tirrenico con il fanalino di coda Anzio e le ultime balbettanti prestazioni interne. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto le troppe sconfitte esterne che hanno allontanato il complesso tirrenico dalla zona playoff. La società è stata colta di sorpresa e oggi è previsto un summit con il presidente Davide Ciaccia da cui scaturirà la decisione di accettare o meno le dimissioni. Intanto, la squadra si è schierata con il tecnico e ha cercato di convincere l’allenatore rivedere la sua decisione. «Mi dispiace che si interrompa questo rapporto di collaborazione durante tre stagioni – dice con tono dispiaciuti il ds dell’Atletico, Claudio Carelli – ricchi di molti soddisfazioni. Il calcio però è anche questo».