Atletico Cervaro, Grillo: “Situazione surreale”

Spesso decisivo con le sue giocate e con i suoi numeri, è un elemento imprescindibile per i destini dell'Atletico Cervaro, autentica mina vagante del suo girone con la volontà di chiudere il più in alto possibile. Attualmente i biancazzurri sono fuori dalla zona play off, ma la lotta potrebbe non essere finita. Con un eventuale ritorno in campo l'Atletico si giocherà le sue carte, come lascia intendere la sua stella "Questa situazione è surreale - commenta - viviamo una realtà che avevamo visto solamente nei film di fantascienza. A livello calcistico dispiace molto stare fermi e non poterci divertire negli allenamenti e nelle gare, ma purtoppo è così, va tutelata la salute di tutti. In questo momento con la squadra ci sentiamo e ci divertiamo con videochiamate e messaggi sul nostro gruppo Whatsapp, ma non ti nascondo che manca a tutti vivere lo spogliatoio.

Ultimo aggiornamento: 23:38

