L'Atletico Capranica vuole tornare in Prima Categoria, parola del ds Zanganelli: "Visti i risultati non possiamo lamentarci perché i ragazzi stanno dimostrando tenacia e voglia di riprendersi quella categoria che hanno perso lo scorso anno. L'importante è non montarsi la testa e continuare su questa strada. Sapevamo di avere una squadra competitiva ma non pensavamo fino a questo punto. Il 3-1 contro il Cesano, che in quella giornata è stato momentaneamente secondo, ci fece capire quanto valiamo. Vorrei aggiungere che al di là di quell'incontro, tutte le partite sono per noi un banco di prova per testare la nostra forza, l'evoluzione di una squadra arriva affrontando partita per partita, settimana per settimana attraverso un percorso conoscitivo".

Ultimo aggiornamento: 18:30

