Atletico 2000, Di Curzio: «Trasferta difficile ma siamo pronti»

L'Under 15 dell'Atletico 2000 sta vivendo un periodo di grande forma. Tre vittorie, un gioco spumeggiante e la volontà di non fermarsi qui. Un cammino radioso per gli uomini del tecnico Di Curzio che commenta il percorso positivo dei suoi: «La squadra sta iniziando a prendere una sua identità ben definita, riuscendo a stare in partita nel bene e nel male, indipendentemente dal risultato. Con il passare del tempo stanno sempre più assimilando il mio credo calcistico secondo cui ogni giocatore non deve limitarsi a interpretare la partita secondo il proprio ruolo. Ecco così che il difensore deve essere il primo giocatore che imposta, l'attaccante il primo che difende, gli esterni devono fare le due fasi e i centrocampisti applicarsi a 360 gradi». Questo weekend ci sarà però l'impegnativa trasferta in casa del Carso. Di Curzio alza la guardia: «Sarà una partita molto difficile, Sia perchè andremo ad affrontare una società importante che allestisce sempre formazioni di qualità, sia perchè andremo a giocare su un campo di terra, fondo a cui non siamo abituati».

