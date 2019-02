Atletica, lutto nel giavellotto: muore nel sonno a 16 anni la promessa David Cittarella

È morto nel sonno, a soli 16 anni, David Cittarella, promessa del giavellotto italiano, specialità sportiva nella quale gareggiava con la maglia delle Fiamme Oro. È stato il padre a trovare il figlio senza vita stamattina, nella sua stanza da letto. Il ragazzo viveva a Padova. Secondo il primo esame medico, Cittarella, che avrebbe compiuto 17 anni ad agosto, sarebbe spirato per cause naturali. Nei prossimi giorni l'autopsia dovrà stabilire l'esatta natura del malore che lo ha colpito. Una tragedia che ha scosso lo sport nazionale, e che ha ricordato, per la dinamica, la scomparsa dell'ex capitano della Fiorentina, Davide Astori.





