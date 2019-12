© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un punto prezioso che evidenzia il momento di salute e di fiducia dell’Atletico Vescovio. Dopo due vittorie consecutive (Campus Eur e Paliano) la squadra di Giulio Pandolfi ha avuto il merito di fermare tra le mura amiche il Gaeta secondo in classifica. L’1-1 ha lasciato più che soddisfatto il tecnico del club di Roma Nord: «Sono contentissimo della prova disputata perché il Gaeta è la squadra più forte che abbiamo incontrato fino a questo momento, anche se domenica prossima andremo a giocare ad Ausonia contro i primi in classifica. Non potevo chiedere di più ai ragazzi, sono soddisfatto così perché loro vogliono salire e noi dobbiamo salvarci».Poche recriminazioni dunque per Pandolfi, nonostante gli episodi siano girati a favore dei biancorossi, passati in vantaggio con Potenza e poi raggiunti da Simonetti, e nel secondo tempo il vantaggio dell’uomo in più avrebbe potuto fare la differenza: «L’espulsione per il Gaeta è arrivata a un quarto d’ora dalla fine – commenta mister Pandolfi – Non siamo riusciti a sfruttarla a nostro favore anche se al 90’ ci siamo divorati un’occasione clamorosa in contropiede. Però bisogna ammettere che loro hanno giocato molto bene soprattutto nel primo tempo dove hanno creato diverse palle gol, poi nel secondo tempo sono calati e penso che il pareggio sia stato giusto».La striscia di risultati favorevoli per l’Atletico Vescovio non devono esaltare troppo l’ambiente perché la classifica è corta e basta qualche piccolo passo falso per scivolare in basso secondo Pandolfi: «19 punti in 14 giornate è un ottimo bottino e siamo sulla strada giusta per salvarci, ma non possiamo commettere errori perché ci sono 8 squadre raccolte in 3 punti e il terzultimo posto non è poi così distante - Dobbiamo stare ulteriormente attenti perché sono convinto che la media salvezza in questa stagione si possa alzare, quindi rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo e pensiamo partita dopo partita».