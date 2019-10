Atalanta, si ferma Zapata: lesione di primo grado all'adduttore destro. Salta la Lazio

Duvan Zapata si ferma. Il colombiano è stato sottoposto ad accertamenti dopo l'infortunio riportato in naizonale: ha riportato una probabile lesione di primo grado all'adduttore destro, ma a causa di un versamento gli esami verranno ripetuti lunedì. Da domani a lunedì stesso terapie al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia per il giocatore, infortunatosi durante una conclusione a rete nell'amichevole di Alicante sabato scorso contro il Cile. Ovviamente esclusa una sua presenza sabato nell'anticipo di campionato dei nerazzurri in casa della Lazio. Ultimo aggiornamento: 18:22





