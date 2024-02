Atalanta, a volte ritornano: ancora lo Sporting Lisbona nel cammino continentale

A volte ritornano. Il cammino dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, una delle otto teste di serie del sorteggio di Europa League, si incrocerà nuovamente con quello dello Sporting Lisbona agli ottavi. Appuntamento in Portogallo martedì 5 marzo (perché il 7 nel capoluogo lusitano ci sarà il match tra Benfica e Glasgow Rangers) e a Bergamo il 14 marzo. Le due squadre si sono già sfidate nella fase a gironi. Il 5 ottobre la Dea ha vinto 2-1 in trasferta con i gol di Scalvini e Ruggeri e ha pareggiato 1-1 in casa il 30 novembre grazie a un sigillo di Scamacca. Un pareggio che ha permesso all’Atalanta di vincere il proprio raggruppamento, evitando i playoff.

Le stelle

Lo Sporting Lisbona, che di solito gioca la Champions, resta comunque una delle mine vaganti del torneo. Gioca con il 4-2-3-1, ma la Dea conosce bene l’attaccante svedese Gyokeres. Segnò su rigore all’andata ed è lui a guidare il reparto avanzato. Di solito al suo fianco giocano Goncalves e Paulinho, datato sì, ma tecnicamente importante.

Il cammino

In sei gare ha conquistato 11 punti. Di questi, uno solo contro l’Atalanta.

Tutti gli altri contro lo Sturm Graz, arrivato terzo e retrocesso in Conference League, e contro il Rakow, arrivato ultimo. In campionato è primo con il Benfica a 55 punti, ma rispetto ai rivali lo Sporting Lisbona ha una gara in meno.