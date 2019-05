L'Atalanta supera il Sassuolo e vola in Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta in Champions. Traguardo storico per la banda di Gian Piero Gasperini che piega il Sassuolo in rimonta, l'ennesima della stagione e conquista il podio del girone arrivando davanti a Milan e Inter. Il bel gol di Berardi su assist di Boga spaventa i nerazzurri al 19'. Ma l'Atalanta, sorretta da un tifo incessante, si riporta in carreggiata al 34': angolo di Gomez e Zapata di forza insacca il 23esimo sigillo in campionato. Nel rush finale di primo tempo gli animi si scaldano e dopo il fischio di Doveri le scintille tra de Roon e Magnanelli scatenano il nervosismo in campo che sfocia in una sorta di rissa prima del rientro negli spogliatoi. Volano parole e qualche spintone di troppo. E alla ripresa non c'è più Berardi espulso. Con l'uomo in più, l'Atalanta che già con il pari di Zapata si era liberata di un peso giocando in modo più sciolto, va in forcing alla caccia di una vittoria che le consegnerebbe matematicamente il terzo posto. All'8' la svolta che scaccia definitivamente paure e fantasmi: sinistro di Ilicic, Pegolo respinge e il tap in di Gomez è implacabile malgrado il disperato tentativo di salvataggio di Demiral. La sfida è definitivamente in discesa e al 20' magia di Gomez sulla destra e cross in mezzo per la capocciata di Pasalic che gonfia la rete. Dopo un lungo controllo per un blocco del Var, l'arbitro assegna il 3-1. Al 38' st fuori anche Magnanelli per doppia ammonizione. Finisce 3-1 con la nona vittoria dell'Atalanta nelle ultime 13 partite (e 4 pareggi), la festa in campo e la musica della Champions che scuote un Mapei Stadium tutto nerazzurro. L'Atalanta di Gasp con il terzo posto in A entra nella storia.