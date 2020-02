Atalanta-Valencia, i voti: Gomez e Ilicic sono spettacolari, Hateboer è imprendibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GOLLINI 6.5Nel primo tempo corre due pericoli: sul palo di Ferran Torres e sul diagonale di Guedes. Nella ripresa è bravissimo su Maxi Gomez.TOLOI 6.5Più attento rispetto agli due compagni di reparto.CALDARA 6Debutto in Champions. Avviene tutto all’improvviso perché nel riscaldamento si fa male Djimsiti.PALOMINO 5.5La nota negativa della festa. Sbaglia sul gol del Valencia, ma anche prima si era fatto notare per qualche svarione di troppo.HATEBOER 8Al primo velo pallone in aria sbuca alle spalle di Gayà e insacca in rete. Non si accontenta e realizza anche il 4-0.DE ROON 7Prezioso il suo lavoro in mezzo al campo. Si fa vedere anche con diverse incursioni offensive.FREULER 8Non lascia respirare prima Parejo, poi Kondogbia. Sigilla la sua prestazione con un bellissimo gol a giro.GOSENS 6.5Dalle sue parti si gioca meno, ma quando c’è bisogno di lui, si fa trovare pronto.PASALIC 6.5Sbaglia un gol clamoroso solo davanti a Domenech, ma è bastato per far spaventare il Valencia.GOMEZ 8È una meraviglia. Lo si vede correre per tutto il campo e quando ha la palla tra i piedi è talmente veloce che nemmeno la telecamera riesce a stargli dietro. Suo l’assist per Hateboer.ILICIC 8.5Il migliore dell’Atalanta. Porta a spasso tutta la difesa del Valencia. Mangala e Diakhaby non riescono mai a strappargli il pallone. Poi si inventa un super gol di destro, che non è nemmeno il suo piede.GASPERINI 8Continua a mettere la firma al termine di ogni romanzo Champions. Un capolavoro.DOMENECH 4.5Sarà stato anche miracoloso su Pasalic, ma è impacciato sul tiro di destro di Ilicic.WASS 4Gomez fa un po’ quello che vuole. Per lui il Papu è imprendibile.MANGALA 4Disorientato da quello che fa Ilicic. Non si fa trovare pronto sul diagonale di Guedes.DIAKHABY 4Forse avrebbe preferito essere da tutt’altra parte.GAYÀ 4Si perde Hateboer sul gol del vantaggio dell’Atalanta.FERRAN TORRES 5.5L’unico che prova a fare qualcosa. Sull’1-0 spaventa la Dea centrando il palo.PAREJO 5Prova a giocare il pallone dopo solo due tocchi, ma non sempre ci riesce.KONDOGBIA 4.5I tifosi dell’Inter non hanno un bel ricordo di lui e in effetti il francese è in notevole difficoltà. È lui a perdere il pallone sul 3-0 della Dea.CARLOS SOLER 4.5Contrasta in maniera troppo molle Ilicic. Lo sloveno si sbarazza facilmente di lui e segna il raddoppio.GUEDES 5Il suo diagonale avrebbe potuto riaprire il match.MAXI GOMEZ 4.5Errore clamoroso a due passi da GolliniCHERYSHEV 6.5In un minuto fa quello che il resto della squadra non aveva fatto per tutto il match.CELADES 4.5Al Mestalla servirà una vera e propria impresa per passare il turno.