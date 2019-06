Atalanta, ufficiale l'acquisto di Muriel dal Siviglia

Luis Muriel è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. L'attaccante colombiano, riscattato dal Siviglia per 15 milioni più bonus legati al rendimento (fino a un massimo di 18) dopo 6 mesi in prestito alla Fiorentina, ha firmato coi nerazzurri nella sede di Zingonia poco dopo mezzogiorno.



Ieri, invece, le visite mediche: il futuro numero 9 della squadra di Gasperini si è infortunato nella notte tra sabato e domenica scorsa in Copa America contro l'Argentina riportando una lesione di secondo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nato a Santo Tomás il 16 aprile 1991, cresciuto nell'Atletico Junior e nel Deportivo Cali con cui ha giocato le sue prime partite da professionista, Muriel fu acquistato nel 2010 dall'Udinese per essere girato al Granada e poi al Lecce. In bianconero dal 2012, nel 2015 il trasferimento alla Sampdoria e quindi nel 2017 in Andalusia. Reduce da una mezza stagione in viola con 9 gol in 23 partite, tra cui 3 proprio ai bergamaschi nelle semifinali di Coppa Italia e nel ritorno a Bergamo in campionato, Muriel avrebbe firmato per 4 anni più opzione per il quinto a 1,5 milioni a stagione

Ultimo aggiornamento: 15:12

