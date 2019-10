Atalanta-Udinese, Spal-Napoli e Torino-Cagliari, dalle 15 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

scendono in campo ai piedi delle alpi Orobie per un match di fondamentale importanza per entrambe le compagini in campo. I padroni di casa, dopo la clamorosa rimonta subita all'Olimpico dove hanno sprecato 3 gol di vantaggio pareggiando alla fine contro la Lazio, devono vincere per respingere gli assalti del Napoli al terzo posto della classifica, mentre i friulani vogliono confermare il buono stato di forma attuale portando via punti dal difficilissimo campo di Bergamo.(3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All.Gasperini(3-5-2) Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Lasagna. All.TudorE' di scena allo stadio Mazza di Ferrara di domenica pomeriggio alle 15 ildi Carlo Ancelotti in questa 9a giornata di Serie A: avversaria dei partenopei quest'oggi è ladi Maurizio Semplici, reduce dalla sconfitta di Cagliari e autrice di un inizio di campionato sotto tono con soli 6 punti nelle prime 8 partite. Un solo risultato utile anche per gli ospiti, i quali devono a tutti i costi conquistare i 3 punti per non perdere ulteriore contatto con le prime posizioni della graduatori(3-5-2) Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici(4-4-2) Ospina, Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente. All. Ancelottiscendono in campo questo pomeriggio nel capoluogo piemontese in un match importantissimo soprattutto per i granata, reduci dall'ennesima delusione esterna dopo la sconfitta di domenica scorsa per 1-0 sul campo dell'Udinese. I sardi, dal canto loro, con 14 punti all'attivo e il 2-0 rifilato alla SPAL domenica scorsa, viaggiano nelle posizioni nobili della classifica ed uno scherzetto oggi ai ragazzi di Walter Mazzarri consentirebbe loro di seguitare a sognare in grande.(3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All.Mazzarri(4-3-1-2) Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Castro, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran