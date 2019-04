Gasperini: «Atalanta straordinaria. Ilicic? Contro la Lazio ci sarà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo quarti da soli, ma il campionato non finisce qui»., a quarto posto agguantato, prosegue sulla strada della prudenza, tessendo le lodi della sua: «I ragazzi sono straordinari, non scordiamoci che è la terza vittoria su tre, Coppa Italia compresa - spiega l'allenatore atalantino -. L', per il valore dei propri giocatori e la sua fisicità, era un avversario difficile. Ha colpito un palo, noi abbiamo avuto almeno il triplo delle occasioni. Forse sono stati i punti mancati nello 0-0 con l'due lunedì fa a darci la carica per il filotto».L'elogio è per i cambi di posizione di, col primo addirittura arretrato in difesa prima dell'ingresso dinel finale: «Stiamo parlando di giocatori fantastici, che possono ricoprire ogni ruolo. Sanno interpretare lesituazioni più disparate, dimostrando di essere allenatori in campo.avanzato era la solita emergenza per ovviare all'assenza di, a centrocampo è un'altra cosa. Con Piccoli dentro per Mancini nella ripresa ho potuto rimetterlo lì».Parentesi sugli assenti: «Ilicic ha superato il problema al ginocchio sinistro, ma già sabato era affaticato e domenica s'è accasciato dopo 5' di prova - precisa il Gasp -. Non ha lesioni, ha un affaticamento agli adduttori: non riesce a calciare e scattare. A Roma, contro la, dovrebbe farcela. Barrow ha fatto un movimento di tiro nella rifinitura e gli è venuto un forte dolore intercostale».Rammarico, invece, per: «Se non fai gol perdi le partite con le grandi - esordisce l'allenatore dell'Udinese -. Abbiamo sprecato tre palloni importanti e siamo stati ingenui ma, restando sempre in partita come stasera, nelle ultime quattro c'è da ben sperare». Le recriminazioni sono per alcune chance non sfruttate dai 'suoì in ripartenza: «Oltre a quella di Pussetto, sventata da Palomino nel primo tempo e quella di de Paul finita sul palo pieno, ci metto il pallonetto di Lasagna fuori di poco. Siamo sempre rimasti in partita, difficile accettare di non aver preso punti».