Atalanta e Udinese si affrontano all'Atleti Azzurri d'Italia per la 34esima giornata di Serie A; è un incrocio di fondamentale importanza quello di questa sera tra i bergamaschi, reduci dalla vittoria sul campo del Napoli in rimonta ed in piena corsa per la Champions League del prossimo anno e i friulani, che hanno al momento 33 punti in graduatoria, vengono dall'1-1 interno col Sassuolo e non si possono permettere passi falsi nella corsa per guadagnare la salvezza a fine stagione.Vola l'Atalanta, tornata a vincere a Napoli dopo due 0-0 consecutivi a Milano con l'Inter e poi in casa con l'Empoli, ma prima i bergamaschi avevano confezionato una striscia di 4 vittorie in 5 partite; nel complesso, sono 9 le gare giocate dai nerazzurri senza sconfitte. Ci vorrebbe un colpo di coda per l'Udinese oggi, ma i friulani in trasferta mancano l'appuntamento con i 3 punti addirittura dal 23 settembre dello scorso anno, quando si aggiudicarono la sfida col Chievo con il punteggio 0-2.