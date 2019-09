Izzo fa volare il Torino: Atalanta sconfitta 3-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il titolo poteva essere “nel segno di Zapata”. E invece è un Toro mai domo a piazzare il sorpasso finale con Izzo, in una gara al cardiopalma. Contro la Spal ci aveva pensato Muriel a firmare la doppietta in rimonta per l'Atalanta. Contro il Toro è un altro colombiano a scatenarsi. Ma alla fine il pragmatismo e la capacità di reazione del Torino si rivelano decisivi e vincenti.L'Atalanta al “Tardini” di Parma ritrova l'aria di casa quanto a brillantezza del gioco, approccio e intensità. Ma non convince a livello di concretezza e nelle retrovie sbanda troppo. Attacca e spreca nel primo tempo. Spera con super Zapata nel secondo tempo e poi crolla sotto i colpi di Berenguer e Izzo.Gasp a Parma (si tornerà a giocare allo stadio di Bergamo le gare casalinghe, a Curva ultimata, contro il Lecce la prima di ottobre), in partenza, preferisce Pasalic a Freuler in mezzo al campo. Davanti rientra dalla squalifica Ilicic a comporre il tridente qualità insieme a Gomez e Zapata. Il primo lampo è proprio del rientrante fantasista sloveno con una rasoiata al vetriolo, disinnescata dal bravissimo Sirigu. L'avvio è nerazzurro e al 7' una conclusione sballata da buona posizione di Gomez profuma già di rimpianto in casa Atalanta. Poi è ancor Gosens a sfiorare il gol e, poco dopo, ci prova pure de Roon con un siluro arginato da Sirigu suggellando dieci minuti di assalto bergamasco alla porta granata. Una smanacciata di Gollini provvidenziale su colpo di testa di Izzo interrompe l'assedio dell'Atalanta. Il Toro si risveglia e punge. L'iniziativa nei primi 20 minuti è nelle mani della squadra di Gasperini. Però la beffa è dietro l'angolo, soprattutto se davanti hai una squadra che ha colpi e qualità. Al 24 ' cross di Baselli e capocciata nel mucchio soverchiante di Bonifazi che spinge avanti il Toro. L'Atalanta soffre per qualche minuto, sbanda anche nelle retrovie ma poi reagisce a modo suo con automatismi immediati: al 38' ripartenza letale, verticalizzazione di Pasalic e diagonale chirurgico di Zapata che timbra l'1-1. Zapata poi sfiora il sorpasso con una unghiata in area. Finisce 1-1 un primo tempo pieno di sussulti ed emozioni. La ripresa si apre con una straordinaria dimostrazione di forza di Duvan Zapata che scardina le retrovie granata e infila di destro. A confermare che al “Tardini” va in scena una sfida ricca di colpi di scena ci pensa Berenguer al 12' con un tocco raffinato dopo accelerata di qualità: 2-2 E Il Toro non si ferma: al 22' è un inserimento-lampo di Izzo a far male all'Atalanta e firmare il contro sorpasso di una partita infinita. Bene il Toro a non mollare mai e ad infierire, con una percentuale vicina al 100%, nelle lacune difensive nerazzurre. Atalanta bella, con il solito gioco aggressivo e arrembante, ma, ieri sera troppo fragile in difesa. E' ancora Il Torino a battere i nerazzurri. Che non perdevano in campionato dal febbraio scorso, 2-0 proprio contro i granata, a Torino.