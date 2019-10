Atalanta-Shakhtar, i voti: Gomez ci prova, ma è fatale l'errore finale di Castagne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GOLLINI 6.5Si fa trovare pronto quando lo Shakhtar va al tiro.TOLOI 5Se pressato, va in affanno. Cerca di tenere a galla il reparto arretrato, senza riuscirci.PALOMINO 5Ha sulla coscienza il gol del pareggio firmato da Junior Moraes.MASIELLO 5Sempre in ritardo su Marlos. Assieme a Palomino tiene in gioco Junior Moraes.HATEBOER 5.5Suo l’assist per la testa di Zapata, ma commette troppi errori. Nella ripresa fa posto a Gosens.DE ROON 5Costretto a inseguire gli avversari. Non sempre è frizzante.PASALIC 6Colpisce un palo su suggerimento di Ilicic.CASTAGNE 4.5Non ha mai l’idea giusta e va in difficoltà. Che errore sull’1-2 dello Shakhtar.GOMEZ 6Cerca di giostrare il gioco dell’Atalanta andando a recuperare palla a centrocampo.ILICIC 5Sbaglia il rigore del possibile 1-0 e da quel momento si perde un po’.ZAPATA 6.5Entra nella storia dell’Atalanta segnando il primo gol dei bergamaschi in Champions.MALINOVSKYI 6Ha qualità. Forse Gasperini dovrebbe puntare di più su di lui.GOSENS 5.5Appena entra, va sul fondo tre volte creando scompiglio nella difesa dello Shakhtar. Ma sbaglia anche lui sul raddoppio degli ucraini.MURIEL 6Ha solo un’occasione, ma gli ucraini si salvano in angolo.GASPERINI 5.5L’Atalanta non snatura il suo gioco, ma perde al 95’.PYATOV 6.5Neutralizza il rigore di Ilicic, ma toppa l’uscita sul colpo di testa di Zapata. Si rifà nel secondo tempo su Zapata e Gomez.BOLBAT 5Si fa sovrastare da Zapata in occasione del vantaggio dell’Atalanta.KRYVSTOV 5.5Tocca appena Ilicic in area causando il rigore che poi lo sloveno fallisce.MATVIYENKO 6Il migliore dei quattro difensori. Un po’ più brillante.ISMAILY 5.5Dalla sue parti arriva il cross di Hateboer per il gol di Zapata.STEPANENKO 6Giostra tra la difesa e i quattro dietro a Junior Moraes.MARLOS 7Bellissima la punizione a fine primo tempo che si stampa sulla traversa.KOVALENKO 6.5Quando c’è da correre, non si tira indietro.ALAN PATRICK 6.5Brillante l’assist con il quale manda in gol Junior Moraes.TAISON 7Manda in difficoltà Toloi, quando accelera.JUNIOR MORAES 6.5Scappa via a Palomino, salta Gollini e insacca il pareggio.SOLOMON 7Suo il gol vittoria in pieno recupero. Lo Shakhtar festeggia grazie a lui.DODÒ 6.5Gioca soltanto due minuti. Giusto in tempo per regalare l’assist della vittoria a Solomon.CASTRO 6.5Lo Shakhtar ha qualità e ha l’esperienza giusta per non arrendersi mai e vincere al 95’.