Atalanta, Gasperini suona la carica: «Regaliamoci un'altra serata memorabile»

Regalare all'Atalanta «un'altra serata memorabile». È l'obiettivo di Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. «Per noi disputare la Champions - aggiunge il tecnico in conferenza stampa - è un regalo ma ora vogliamo ottenere qualche punto. Abbiamo avuto un brutto impatto in Champions, siamo rimasti un pò sorpresi ma abbiamo imparato la lezione di Zagabria: abbiamo tratto conclusioni che ci sono servite in campionato, vedremo se ci faranno bene anche in Europa». Per Gasperini giocare a San Siro davanti a 25mila tifosi della Dea può generare un effetto positivo: «non abbiamo timore di giocare a Zagabria o a San Siro. Giochiamo in tanti stadi prestigiosi. Abbiamo conquistato una certa credibilità. Certo, avremmo preferito giocare a Bergamo ma ritroveremo il nostro stadio domenica contro il Lecce. Ora godiamoci San Siro». Al Meazza Gasperini ha perso l'unica gara allenata in Champions nella sua breve avventura all'Inter.



«Lo 0-4 di Zagabria ci costringe a fare risultato contro lo Shakhtar Donetsk». L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, chiede ai suoi di rialzare la testa e riscattare la sonora sconfitta di Zagabria nell' esordio assoluto in Champions. «Questa è la gara più importante - aggiunge in conferenza stampa -, può essere decisiva per le prossime. In un girone di sei partite, i margini di errore diventano pochi».

Ultimo aggiornamento: 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA