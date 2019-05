Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Atalanta di Gasperini apre la giornata di anticipi in serie A. I nerazzurri ospitano il Genoa, che ha disperato bisogno di punti salvezza, e non possono sbagliare per non rimettere in gioco un quarto posto che al momento sembra blindato.