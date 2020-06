Atalanta-Sassuolo, alla vigilia della partita risuona allo stadio "Rinascerò" di Roby Facchinetti

L'inno a Bergamo, «alla mia città ferita», colpita dal Coronavirus, risuona dagli altoparlanti del Gewiss Stadium, come simbolo della ripresa del calcio e di una parvenza di normalità dopo le oltre seimila vittime nell'intera provincia. A due ore e mezzo dal fischio d'inizio di Atalanta-Sassuolo, recupero della 25/a giornata di serie A, è già tempo di prove generali dell'esecuzione registrata di «Rinascerò, rinascerai», composta dal cantautore bergamasco Camillo «Roby» Facchinetti dopo aver visto i camion dell'esercito trasportare le bare dei defunti dal cimitero di Bergamo ai crematori fuori regione nella serata del 18 marzo scorso. In attesa di riproporlo nell'immediato prepartita si è sentito in tutto il circondario del quartiere Conca Fiorita l'inno a Bergamo ferita, con chitarre di Diego Arrigoni dei Modà e cori coordinati da un altro bergamasco, Daniele Vavassori «il Vava», al centro di un progetto di solidarietà: i proventi dei download e dei diritti d'autore della canzone, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 marzo e a oggi oltre i 15 milioni di visualizzazioni, sono interamente devoluti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ultimo aggiornamento: 17:44

