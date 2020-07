Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Torino-Brescia dalle 21,45 la Diretta Probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a giocare nella propria città la dirompente Atalanta di questi tempi, ed ospita la Sampdoria, un'altra delle squadre del nostro campionato che sta vivendo un ottimo momento di forma. I bergamaschi nello scorso turno di campionato hanno espugnato la tana del Cagliari grazie al gol di Muriel, blindando così il quarto posto di classifica a quota 63, a -1 dall'Inter, terza; fondamentale vittoria casalinga dei blucerchiati sulla SPAL, saliti ora a +7 rispetto al Lecce terzultimo.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Ramirez.​Bologna e Sassuolo si affrontano al Dall'Ara alle ore 21.45 per la 31esima giornata di campionato. Entrambe le compagini stanno vivendo un ottimo momento di forma: i felsinei hanno infatti espugnato San Siro, infliggendo all'Inter un 1-2 finale che ha rilanciato le ambizioni europee dei ragazzi di Mihajlovic; molto bene anche i neroverdi, che hanno superato il Lecce 4-2 in casa, portandosi a quota 40 in classifica, un punto in meno degli avversari di oggi.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.​Torino e Brescia incrociano le armi nel capoluogo piemontese per la 31esima giornata di Serie A. I granata vivono un periodo nero, culminato nella sconfitta per 4-1, invero troppo severa nel punteggio, subita nel derby di sabato scorso: ora i punti sono 31, sempre +6 rispetto al terzultimo posto del Lecce; situazione ben più critica per i lombardi, che nonostante la vittoria interna sul Verona accusano ancora 6 punti di ritardo dalla attuale quota salvezza.(3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.​