Atalanta Sampdoria 0-1: risolve Tonelli, palo di Zapata

Siamo alle solite: manca soltanto il gol all'Atalanta (nelle ultime 9 gare tra Europa e campionato ha segnato solo contro Roma e Milan). Gasp contro la Sampdoria le prova tutte o quasi. Parte con Pasalic trequartista e Zapata centravanti con Gomez che si muove a destra e a sinistra. Poi nella ripresa dentro Ilicic per un assetto ancora più sfrontato e alla fine il mister piemontese si gioca anche la carta Barrow. Ma l'Atalanta, gioca anche bene, a tratti domina, ispira la manovra, tira, colpisce pure due pali nel primo tempo. Ma non segna. E perde una partita che ai punti avrebbe dovuto vincere. Più cinica invece la Sampdoria che si difende a denti stretti e in avanti non sbaglia quando deve affondare le unghie dimostrando forza, fiducia e personalità.

L'Atalanta nel primo tempo è viva e le due punte, Zapata e Gomez (un legno a testa) sono i migliori in campo. La squadra di Gasp impiega qualche minuto a carburare ma poi al 12' prova già a fare la voce grossa in area con Zapata innescato nel cuore delle retrovie blucerchiate da Pasalic. La Samp risponde con una capocciata nel mucchio di Andersen smanacciata in angolo da Gollini. Poi dal 20' in avanti è solo Atalanta. Alla manovra nerazzurra manca la scintilla e il peso di 6 delle ultime 8 partite precedenti (tra preliminari di Europa League e campionato) senza aver segnato si fa sentire, ma l'Atalanta nel primo tempo gioca comunque una buona gara. Propositiva, compatta, tenace nel forcing sfiora il vantaggio al 21' (Hateboer in ritardo in area su sventagliata di Pasalic dalla parte opposta), al 28' (palo di Zapata di testa su cross di Gomez) al 40' (spunto improvviso di Gomez destro che scheggia la traversa esterna), e al 43' (Mancini di testa alto da buonissima posizione). Nella ripresa l'Atalanta costruisce ancora e subito in avvio confeziona due buon chance con Gomez Zapata, sempre loro a graffiare nell'area blucerchiata, poi anche con Barrow. Però il gol non arriva e la Samp si affaccia prima con Ramirez (bravo Gollini nella parata) e poi la capocciata di Tonelli al 32' fa volare la Samp e condanna i nerazzurri alla quarta sconfitta in campionato.

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA