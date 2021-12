Sabato 18 Dicembre 2021, 17:07

PAGELLE ATALANTA

MUSSO 6

Infastidito dal sole, prende il primo gol in maniera rocambolesca. Incassa pure il raddoppio e il terzo. E senza dover mai fare una parata vera.

TOLOI 6,5

Ha forza, dinamismo. Votato, talvolta, all’offensiva. Suo, nel primo tempo, l’unico vero tiro in porta dell’Atalanta.

PALOMINO 5,5

Roccioso, ma paga alle minime fragilità.

DJIMSITI 4,5

Lotta con Zaniolo, e soccombe. Non regge nemmeno un tempo. Affranto, sostituito.

HATEBOER 5,5

Lui e Ilicic infastidiscono un bel po’ la coppia Viña-Ibanez, ma riesce a mettere dentro qualche cross pericoloso.

DE ROON 6

Si fa subito ammonire. Condizionato, ma non molla. Regista pensante. Con forza, anche.

FREULER 6

Alza il ritmo, ma i suoi dirimpettai gli riescono a stare dietro per un bel po’.

PEZZELLA 5,5

Meno offensivo del suo collega di fascia (opposta), deve difendere il fortino. Non sempre con buoni risultati.

PASALIC 5

Fatica a trovare la posizione, meno brillante di altre volte.

ILICIC 5

Qualche gioco di prestigio alternato alla sostanza. Illumina a tratti. Ed è poco.

ZAPATA 5,5

Smalling lo sovrasta, fatica a trovare il guizzo. Apre gli spazi per Muriel.

MURIEL 6,5

Entra dalla panchina e come spesso gli capita modifica lo spartito del gioco.

MALINOVSKI 5,5

Qualche bordata fuori misura, poco altro.

MIRANCHUK NG

MAEHLE NG

ZAPPACOSTA NG

GASPERINI 5,5

Avvio delirante, prende due gol e nemmeno se ne accorge. La cambia con l’ingresso di Muriel, ma non basta. Giornata con poca ispirazione.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6,5

Para bene su Toloi, sempre attento sul resto, compreso un bolide di Malinovskyi. Beffato dalla deviazione di Cristante sul tiro di Muriel.

MANCINI 7

Torna da capitano della Roma nella “sua” Bergamo. Fa una buona figura.

SMALLING 7,5

Si piazza con un cerbero su Zapata. La prende spesso lui, anche in area avversaria (segna lui il tris della Roma). Sontuoso.

IBANEZ 7

Qualche imperfezione, ma la partita è di sostanza. Concentrato sempre, anche quando Gasp gli cambia avversario.

KARSDORP 6,5

Non appare troppo in fase offensiva. La partita non lo richiede. Accompagna quando può. Corridore.

VERETOUT 7,5

Combattivo, ruspante. E dolorante: il fallo di Palomino ha fatto temere il peggio. Pennella l’assist per Zaniolo e per Smalling e, per finire, per Abraham.

CRISTANTE 7

Ordinato, giudizioso, tira fuori anche le unghie quando necessario. Un controllore di palla a metà campo. Sempre sul pezzo.

MKHITARYAN 7

Partita di alta qualità e di sacrificio. Pronto a stoppare e ripartire. Di tanto in tanto, qualche imprecisione. Gli si passi.

VINA 6,5

Si controlla, non alza troppo le ali. Tiene occupata la fascia, dalla sua parte si soffre, è un continuo rincorrere ma alla fine succede poco.

ZANIOLO 8

Apre il corridoio per Abraham e subito si accende la luce. Qualche scatto, un paio di spunti, poi apre (di tacco) e chiude l’azione del raddoppio. Un pesante ritorno al gol in serie A, ci voleva. Esausto, abbandona sul più bello. Fischiato da tutti. Succedeva anche a Totti. Ci si abituerà.

ABRAHAM 8

Il gol che apre la partita, ed è giorno, batte forte il sole. Finisce la partita, è notte e lui non ha smesso di combattere con tutti. Pericoloso sempre e nel finale si merita il raddoppio, che fa gioco, partita e incontro.

SHOMURODOV 6,5

CALAFIORI NG

Dà fiato a Zaniolo e una buona mano alla Roma.

MOURINHO 8

Trasforma la Roma in Atalanta: aggressiva, concentrata, micidiale nelle ripartenze. Perfetta.

L'arbitro - IRRATI 6

Partita dura, ben gestita. Sia da un punti di vista tecnico sia da quello disciplinare.