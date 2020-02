Atalanta-Roma: dalle 20,45 La Diretta Le probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA

Atalanta in forma smagliante al quarto posto solitario di classifica, anche se in casa viene da un pareggio col Genoa preceduto dalla sconfitta con la SPAL; i numeri della Roma parlano invece ufficialmente di crisi: nelle ultime 6 gare una sola vittoria, 1 pareggio e ben 4 sconfitte.Atalanta e Roma scendono in campo nel match del sabato sera alle ore 20.45, in un match fondamentale per la corsa al quarto posto finale. I bergamaschi vengono dalla bella vittoria di Firenze conquistata in rimonta, grazie alla quale hanno potuto staccare in classifica di 3 punti proprio gli avversari di oggi, i quali stanno attraversando un difficile momento di forma culminato nella sconfitta dell'Olimpico dello scorso turno di campionato per mano di un brillante e sorprendente Bologna.LE PROBABILI FORMAZIONI(3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez. All: Gasperini(4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Mancini; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All: Fonseca