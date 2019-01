Ultimo aggiornamento: 13:14

Match fondamentale nella corsa al 4o posto in graduatoria, Atalanta e Roma si sfidano oggi allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per la 21a giornata di Serie A. Entrambe le compagini vivono un eccellente stato di forma, con i bergamaschi che hanno 31 punti in classifica e sono reduci dalla larghissima goleada di Frosinone, mentre i capitolini sono avanti 2 lunghezze e nello scorso turno di campionato hanno sofferto non poco all'Olimpico per avere la meglio del coriaceo Torino col risultato di 3-2.