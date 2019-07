Atalanta, rinnovato il prestito di Pasalic, Mancini vicino alla Roma

L'Atalanta ha ufficializzato la conferma del prestito dal Chelsea del centrocampista Mario Pasalic. Ad annunciarlo, l'amministratore delegato Luca Percassi: «Una novità di pochi minuti fa, siamo felici perché è un giocatore importante per noi. La formula prevede il diritto di riscatto». Il nazionale croato, classe 1995, è reduce da una stagione con 42 partite e 8 gol in tutte le competizioni.

Gianluca Mancini è sempre più vicino a trasferirsi alla Roma. Il nuovo ds giallorosso Gianluca Petrachi sta chiudendo l'affare con l'Atalanta sulla base di 21 milioni di euro circa più bonus, a quanto apprende l'Adnkronos, a fronte di una richiesta dei bergamaschi di 25 milioni per il giovane difensore. I giallorossi erano sulle tracce del giocatore sin da gennaio per poi accantonare momentaneamente l'affare e tornarci su prepotentemente in vista della prossima stagione. Mancini può essere il sostituto di Manolas nella difesa di Paulo Fonseca.

