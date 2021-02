Atalanta-Real, Zidane in emergenza totale: fuori anche Benzema, gli assenti sono 9

Sarà un Real Madrid senza tantissimi pezzi da novanta quello che si presenterà mercoledì al Gewiss Stadium di Bergamo per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Zidane non ha convocato neanche Karim Benzema, fuori per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche la trasferta con il Valladolid vinta 1-0. Oltre all'attaccante francese, che in stagione ha segnato 17 gol, ci sono altre otto assenze pesanti: Valverde, Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Carvajal, Odriozola, Militao e Marcelo.

