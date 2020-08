Atalanta-Psg, le pagelle: Pasalic gol meraviglioso, Mbappé cambia la gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORTIELLO 6.5All’inizio deve ringraziare l’imprecisione di Neymar, che si divora il vantaggio. Poi è attento e bravo su Mbappé.TOLOI 6.5Tiene Sarabia lontano dall’area e questo già basta. Peccato per il finale.CALDARA 6Inizia male perché si perde subito Neymar, poi si riprende.DJIMSITI 7Non fa toccare mai il pallone a Icardi.HATEBOER 7Sfiora il gol di testa, ma Navas compie una bellissima parata.DE ROON 6.5Non toglie mai il piede. Entra in campo come se giocasse in Champions da sempre.FREULER 6.5Non ha paura quando deve farsi sentire, nonostante sia già stato ammonito.GOSENS 5.5Si gioca un po’ meno dalla sua fascia.GOMEZ 5.5Deve andare a prendere palla troppo lontano dalla porta.PASALIC 7Un sinistro a giro che piega il Psg e fa urlare di gioia la Dea.ZAPATA 7Stupefacente quando allunga il pallone per Pasalic.MALINOVSKIY 5.5Non ha molto spazio per andare al tiro.PALOMINO 5.5Entra male e ne combina di tutti i colori.MURIEL 5.5Non ne fa una giusta.GASPERINI 6.5Sfiora davvero l’impresa.NAVAS 6.5Un gatto. Vola da un palo all’altro per fermare l’Atalanta.KEHRER 5.5A tratti in affanno, quando i bergamaschi accelerano.THIAGO SILVA 6Si fa beffare spesso in velocità, ma mette in campo la sua esperienza.KIMPEMBE 6Anche lui commette un mezzo pasticcio sul gol di Pasalic.BERNAT 5.5Hateboer gli sbuca ovunque.HERRERA 5.5Avrebbe dovuto dare un supporto maggiore in mezzo.MARQUINHOS 7Appena tocca il pallone si ritrova addosso de Roon e Freuler. Firma il pareggio.GUEYE 6Ribatte colpo su colpo.SARABIA 5.5Non facile per lui superare Toloi.ICARDI 4.5Non riesce mai a toccare il pallone.NEYMAR 7Fa tutto bene: è veloce, un cambio passo impressionante, ma poi sbaglia sul più bello.MBAPPÉ 7.5Il suo ingresso in campo cambia la partita.DRAXLER 7Dai suoi piedi nascono iniziative importanti.PAREDES 6Imbrigliato dal centrocampo dell’Atalanta.CHOUPO-MOTING 7Si fa trovare pronto con la zampata che vale la semifinale.TUCHEL 7La panchina gli cambia la partita. Da Mbappé a Choupo-Moting.