Scatto sul fronte: ieri il fratello-agente dell'argentino, Nicolas, è sbarcato aper trattare la risoluzione del contratto con la Juventus. El Pipita è fuori dai programmi del club e mentre aspetta la fumata bianca definitiva, studia la proposta dell'diNon sono previste sorprese: l'addio ufficiale verrà annunciato presto, i bianconeri e il giocatore sono ormai concentrati su altri obiettivi. Poi sarà il turno di Khedira, scaricato dalla società per motivi tecnici e fisici: piace in America e in Qatar. Giorni caldi anche per il. Il capitano dell'Atalanta ha ricevuto un'offerta importante dall'club dell'Arabia Saudita. Sul piatto un triennale da 6 milioni di euro a stagione e una serie di benefit che inevitabilmente stanno tentando molto il giocatore. Intanto la società di Percassi ha trovato il sostituto di: si tratta dell'ormai ex calciatore del Valencia, Piccini. Il classe '92 arriva con la formula del prestito e diritto di riscatto. Chiusura sul Milan: domani Sandro Tonali effettuerà le visite mediche, prima di firmare il quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione.