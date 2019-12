«È un'impresa incredibile non ci sono parole. Una emozione unica, qualcosa che rimarrà nella storia del calcio e della società. Penso che ognuno di noi ricorderà per sempre questa notte». Sono le parole di un commosso Papu Gomez dopo la grande vittoria per 3-0 dell'Atalanta in casa dello Shakhtar Donetsk, risultato che permette ai nerazzurri di centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo un inizio nel girone C con 3 sconfitte di fila.





© RIPRODUZIONE RISERVATA