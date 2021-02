Atalanta-Napoli dalle 20,45 diretta live: Gasperini con Zapata, Gattuso si gioca la panchina. Assembramenti a Zingonia

Stasera al Gewiss Stadium di Bergamo si decide l'altra finalista di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 dell'andata. Gasperini manderà in campo la miglior formazione possibile: la Coppa è diventato un obiettivo stagionale e in campionato ha fatto turnover per l'appuntamento di stasera. Dall'altro lato Gattuso si gioca la panchina. Il suo futuro alla guida del Napoli passa dalla gara odierna e dalla sfida di sabato contro la Juventus al Maradona. In tribuna ci sarà anche De Laurentiis, che vuole stare vicino alla sua squadra. Arbitra La Penna di Roma.

A Zingonia intanto, i tifosi dell'Atalanta (così come successo a Milano e Torino nell'ultima settimana) si sono ritrovati per incitare la squadra in vista della gara di stasera. Cori e fumogeni e zero distanziamento.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma

